В Турции назвали стрельбу в Нагорном Карабахе нарушением режима прекращения огня

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с утверждением, что стрельба в Гадрутском районе является нарушением режима прекращения огня.

"Нападения армянских элементов, отказавшихся сложить оружие и отступить в Нагорном Карабахе, на вооруженные силы Азербайджана являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года", - утверждается в распространенном коммюнике.

Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе. При этом, по данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.