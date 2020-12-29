В Белоруссии начинается избрание делегатов VI Всебелорусского народного собрания

28 декабря президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке мероприятия сообщил о начале отбора делегатов на "народное вече" со вторника, он также подписал соответствующий указ.

Президент отметил, что делегатами должны быть люди, представляющие "все слои и группы населения, весь белорусский народ". "Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый всебелорусский съезд", - подчеркнул Лукашенко.

В соответствии с указом общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. При этом участники форума от областей республики и Минска будут избираться "с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями". В документе оговорено, что от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан.

В отношении приглашенных лиц в указе сказано, что формировать список будет оргкомитет собрания из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников диппредставительств, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике. Вместе с тем не уточняется, будут ли допущены на ВНС сторонники оппозиции, которые настаивают на пересмотре итогов президентских выборов, прошедших 9 августа.

Цели

По словам Лукашенко, все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем форуме, обязаны служить одной цели - белорусам и их благополучию. При этом, как отметил он, "никаких решений в угоду зарубежным "советчикам" и их здешним приверженцам быть не должно". "Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, - сказал президент. - Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного". По словам белорусского лидера, на ВНС будут подведены итоги пятилетки, кроме того, делегатам предстоит рассмотреть Программу социально-экономического развития на 2021 - 2025 годы, оценить те механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства в сложнейших внешних условиях.

Статус конституционного органа

В начале декабря Лукашенко заявил, что ВНС необходимо сделать конституционным органом и ему будет передана часть президентских полномочий. Он предложил избирать делегатов на собрание на пятилетний срок, работать они будут на общественных началах, при этом их роль и статус значительно повысят.

Представители белорусской оппозиции отреагировали отрицательно, заявив, что идея с приданием ВНС конституционного статуса - это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму, на чем они настаивают.

Ранее на фоне протестов и политического кризиса в стране Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В связи с этим Лукашенко отметил важную роль планируемого Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) в начале октября начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.