Байден считает последние кибератаки серьезной угрозой нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден надеется, что демократы и республиканцы будут вместе работать в вопросе противодействия кибератакам. Байден выступил в понедельник в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Мы по-прежнему изучаем масштаб хакерской атаки в отношении SolarWind, нанесенный ущерб, - сказал он. - Эта атака представляет серьезный риск для национальной безопасности. Нам необходимо ликвидировать пробел относительно того, какими способностями мы обладаем сейчас и должны обладать для лучшего сдерживания, выявления, прекращения и ответного реагирования в будущем".

"Эта та сфера, где республиканцы и демократы достигли согласия. Нам необходимо работать на двухпартийной основе для обеспечения лучшей защиты граждан от вредоносной кибердеятельности, - отметил избранный президент США. - Мы должны быть уверены в том, что ничего не упущено в период [передачи полномочий между] администрациями".

По его словам, в вопросе финансирования правительства, особенного военного бюджета, необходимо обеспечить "полную прозрачность, чтобы избежать любых ошибок, которыми могут попытаться воспользоваться противники".

Хакерские атаки в США

Программное обеспечение Orion американской компании SolarWinds было взломано в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В обнародованном совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства. Госсекретарь США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 декабря, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".