Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе между США и Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден считает, что по вине действующего американского лидера Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. С таким заявлением демократ выступил в понедельник в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе", - отметил он, говоря о консультациях с помощниками. По словам демократа, с теми, кто прибывает в США через территорию Мексики, должны обращаться "гуманно и по правилам". По словам Байдена, властям США следует "безопасно и быстро" обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране.

Трамп принял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля. Он заявлял о необходимости пресечь нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.