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Палестино-израильский конфликт
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Выпущенная из Газы ракета упала после запуска в самом секторе

Ранее военные сообщали о срабатывании сирен воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник ракету, которая упала, не покинув пределов приморского анклава. Об этом сообщила пресс- служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен ПВО был зафиксирован запуск ракеты в секторе Газа, которая не перелетела на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник военные проинформировали, что "сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца (сельскохозяйственное поселение - прим. ТАСС) Керем-Шалом" у границы с сектором Газа.

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