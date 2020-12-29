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Пандемия COVID-19
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Палата представителей США поддержала увеличение выплат в условиях пандемии

Их размер вырастет с $600 до $2 тыс.

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, 134 выступили против.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены подписанным в воскресенье президентом Дональдом Трампом проектом бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) общим объемом до $2,3 трлн, который включает пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму почти $900 млрд. Тем не менее, американский лидер настаивал на том, чтобы Конгресс уже после подписания им документа отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат людям до $2 тыс. Таким образом, Палата представителей, проголосовав в поддержку этой инициативы, фактически выполнила требование Трампа.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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