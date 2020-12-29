Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США вновь одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд (начался 1 октября), преодолев вето президента Дональда Трампа. Трансляция заседания велась в понедельник на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Сенат Конгресса соберется 29 декабря для принятия этого документа, который в частности, предусматривает санкции против России из-за проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Глава Белого дома 23 декабря заблокировал законопроект. "Документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики, - отмечалось в распространенном тогда уведомлении президента в адрес Палаты представителей. - Это подарок Китаю и России".

Проект предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - $69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял $738 млрд, а в 2019-м - $716 млрд.

Возражения Трампа

Президент раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Другой важной причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга. Трампа также не устраивали пункты, относящиеся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и ФРГ.

Санкции и вооружения

Законопроект включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Содержатся положения, дополняющие закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года подразделом по пояснению и расширению односторонних ограничений в отношении проектов строительства магистралей. Кроме того, предусмотрены рестрикции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

В тексте законопроекта говорится о предоставлении Украине $250 млн (против $300 млн годом ранее) "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам". В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет. В то же время законодатели увеличивают на $130 млн бюджет Агентства по противоракетной обороне. Эти средства, как сообщала газета Defense News, пойдут на создание новой группировки спутников слежения за гиперзвуковым оружием.

Содержится пункт о Договоре по открытому небу: от Пентагона и Госдепартамента требуется составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, предоставлявшуюся Вашингтону до выхода из соглашения.