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Выборы президента США - 2020

В Пентагоне заявили, что прилагают все усилия для передачи власти Байдену

Ранее избранный президент США заявил, что руководство военного ведомства создает препятствия в передаче полномочий следующей администрации

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США предпринимает все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий новой администрации демократа Джозефа Байдена. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера

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"Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций", - полагает глава Пентагона. "Мы продолжаем планировать дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода и отвечать на все имеющиеся запросы о предоставлении информации в рамках нашей сферы ответственности", - добавил он.

Ранее Байден во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) заявил, что политическое руководство в военном ведомстве США создает препятствия в том, что касается передачи полномочий следующей администрации. Демократ констатировал, что его помощникам пришлось "ждать несколько недель" начала процесса передачи полномочий действующей администрацией США.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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