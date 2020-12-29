{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Япония передала США данные, которые были использованы для давления на Китай

Речь идет о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, передает агентство Kyodo

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии тайно передало США и Великобритании информацию о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, которые были использованы Вашингтоном для обвинений в нарушении прав человека и введения санкций в отношении Пекина. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на японские и американские источники.

По их данным, Токио предоставил разведывательную информацию о Синьцзян-Уйгурском автономном районе при условии, что Вашингтон и Лондон не будут публично ссылаться на источник этих данных.

Как отмечает агентство, передача таких сведений свидетельствует об укреплении разведывательного сотрудничества Японии и альянса Five Eyes, в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Токио официально не входит в эту структуру, однако предоставляет ей собственные разведданные в отдельных случаях. Деятели правительства Японии ранее выражали намерение более плотно работать с этим альянсом.

Теги
ЯпонияСШАВеликобританияКитай
Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии
Антониу Гутерриш пожелал всем счастливого и мирного Нового года
Читать полностью