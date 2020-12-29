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Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии

Антониу Гутерриш пожелал всем счастливого и мирного Нового года

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Следующий год человечество должно посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий. Об этом говорится в распространенном во вторник видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю наступающего Нового года.

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"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления, - отметил он. - Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделений. И начала действий по исцелению нашей планеты".

"Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год", - уверен Гутерриш.

От лица Организации Объединенных Наций он пожелал всем "счастливого и мирного Нового года".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения, выздоровели 2 471 309 человек, умерли 55 265. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19Новый год и Рождество - 2021
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