Парламент Казахстана ратифицировал протокол к пакту ООН об отмене смертной казни

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана во вторник ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни в республике. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Казахстан подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН в сентябре 2020 года. "Согласно данному международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства: не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время", - рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, представляя протокол депутатам.

По его словам, Казахстан намерен использовать предусмотренную документом оговорку, предусматривающую применение смертной казни. "Республика Казахстан в соответствии со второй статьей Второго факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания [человека] виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время", - уточнил глава МИД.

В настоящее время в республике действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.

После ратификации парламентом протокол об отмене смертной казни поступит на подпись к президенту Казахстана.