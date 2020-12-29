"Конфликта больше нет". Как в Баку оценивают итоги событий в Карабахе

Уходящий 2020 год, несмотря на кардинально изменившую привычный образ жизни пандемию коронавируса, большинство азербайджанцев считают вполне удачным и знаковым. По их мнению, стране удалось решить первоочередную национальную задачу, стоявшую в повестке почти тридцать лет, - восстановить свою территориальную целостность.

В Азербайджане карабахский конфликт считают решенным. "Нагорнокарабахского конфликта больше нет. Термин "нагорнокарабахский конфликт" остался уже в прошлом", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации по случаю освобождения Лачинского района. В Баку подчеркивают, что Азербайджан добился урегулирования проблемы военно-политическими средствами.

В ходе полуторамесячной войны, согласно данным Баку, погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана, ранены более тысячи, 100 считаются пропавшими без вести. Потери среди гражданского населения в результате обстрелов с армянской стороны городов и сел составили около 100 убитыми, свыше 400 ранены.

За 44 дня боевых действий в Карабахе - с 27 сентября по 9 ноября - Баку вернул под свой контроль четыре района вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области - Физулинский, Зангиланский, Губадлинский и Джебраильский, а также часть Ходжавендского (Мартунинского) района и стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе. После взятия 8 ноября Шуши, которую в Азербайджане называют духовной столицей страны, была поставлена точка в активной фазе боевых действий. Еще три района вокруг Нагорного Карабаха - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский - были возвращены Баку согласно подписанному 9 ноября трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Из-за пандемии год был очень тяжелым для всего мира и Азербайджана в том числе. Но думаю, что успешное завершение военной операции в Карабахе и возврат оккупированных территорий - это самое важное событие за 30 лет нашей независимости", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Милли меджлиса (парламента) республики, политолог Расим Мусабеков.

Реализация трехстороннего заявления по Карабаху, появление которого, как признают в Баку, во многом стало возможным благодаря дипломатическим усилиям России, началась без промедления. Армянские силы в соответствии с оговоренным графиком покинули территории, которые должны быть возвращены под контроль Азербайджана. Начался обмен пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших. В регионе развернут российский миротворческий контингент, действующий, по оценке президента Алиева, "очень успешно".

"Если какие-то вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом, и остались, они могут быть решены в рамках исполнения трехстороннего заявления", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель азербайджанского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. По его словам, на новом этапе возникают проблемы, касающиеся непосредственно отношений между Азербайджаном и Арменией. "Прежде всего, это демаркация государственной границы двух стран, часть которой долгие годы находилась под контролем армянских сил", - считает аналитик.

Что касается будущего статуса Нагорного Карабаха, то в сложившейся ситуации Баку не намерен обсуждать этот вопрос. Эксперты отмечают, что в трехстороннем заявлении нет положений, связанных с обязательствами Азербайджана по статусу Нагорного Карабаха. "Отсутствие связи между выводом армянских сил с захваченных азербайджанских территорий и статусом Нагорного Карабаха - это то, чего добивался Азербайджан", - отмечает Шафиев.

О минской группе ОБСЕ

В целом, в Баку считают, что статус Нагорного Карабаха - сугубо внутренний вопрос Азербайджана, который не должен решаться в рамках каких-либо международных форматов, в том числе и минской группы ОБСЕ, с 1992 года выполнявшей посредническую миссию по разрешению конфликта. "Минская группа сыграла определенную роль, подготовила базовые принципы мирного урегулирования, которые называются мадридскими. Мирного урегулирования, к сожалению, не получилось, поэтому мадридские принципы уже сняты с повестки дня. В этих условиях, чем будет заниматься минская группа, еще остается под вопросом", - считает Шафиев.

Еще более категоричен в оценках бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, который убежден, что "тема посредничества ОБСЕ закрыта". "Мы должны поощрять формат Россия - Турция, который продемонстрировал способность за короткое время решать вопросы", - сказал он. Этот формат уже имеет практическое воплощение в виде совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня, который в ближайшее время откроется в Агдаме.

Эксперты в Азербайджане прогнозируют, что идеи посредничества в дальнейшем будут развиваться. В качестве одного из примеров они называют предложенный Россией международный гуманитарный центр для решения вопросов возвращения беженцев, восстановления инфраструктуры. К его работе Москва предлагает подключить Азербайджан и Армению.

Новая жизнь для Карабаха

Азербайджан сейчас вступает в новый период, и 2021 год, скорее всего, пройдет под знаком восстановительных работ на освобожденных территориях в Карабахе. Государством уже подготовлена соответствующая социально-экономическая концепция, сообщил министр экономики страны Микаил Джаббаров. В одном из своих недавних заявлений Алиев сообщил о намерении привлечь к восстановительным работам в Карабахе компании из дружественных стран.

Первые контракты, как и ожидалось, подписаны с Турцией. В частности, фирмы из этой страны участвуют в строительстве автомобильной дороги в Шушу. С итальянской компанией Ansaldo Energia заключен договор на создание энергетической инфраструктуры в Карабахе.

Как заявил Алиев на заседании Совета глав государств стран СНГ, финансировать восстановительные работы Азербайджан намерен из собственных средств.

"Платформа шести"

Как считают аналитики, результаты войны привели к возникновению новых геополитических реалий в регионе. Они открывают новые возможности для кооперации стран региона, а также вовлечения других игроков, заинтересованных в обмене товарами, развитии торговли и реализации трансрегиональных проектов.

В Баку 10 декабря сразу после военного парада, посвященного завершению боевых действий в Карабахе, Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой создания новой платформы сотрудничества. Азербайджанский лидер убежден, что такая платформа может быть сформирована на основе "обобщения" уже существующих трехсторонних форматов сотрудничества, таких как Азербайджан - Турция - Грузия, Азербайджан - Россия - Иран, Турция - Россия - Иран. В свою очередь Эрдоган назвал возможный новый формат сотрудничества "платформой шести", отметив, что шестым ее участником - наряду с Азербайджаном, Грузией, Ираном, Россией и Турцией - может стать и Армения, но "в случае проявления доброй воли по отношению к соседям". Президент Турции заявил о готовности своей страны "открыть двери Армении".

Механизмы построения регионального сотрудничества в рамках "платформы шести" пока неясны, особенно учитывая противоречия, существующие между ее возможными участниками. Однако эксперты считают, что инициатива в случае ее воплощения в жизнь сулит выгоды всем странам, в том числе и Армении, которая может оживить свои торговые связи и стать участницей региональных транспортных и энергетических проектов.

Севиндж Абдуллаева