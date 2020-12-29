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Чавушоглу заявил, что обсудит с Лавровым подготовку встречи Путина и Эрдогана в 2021 году

Встреча лидеров может состояться в Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Анастасия Бобылева/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Анастасия Бобылева/ТАСС

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерении обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Сочи подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая может состояться в следующем году в Турции.

"Близкий диалог между нашими президентами, взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений. Сегодня мы проведем подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции", - сказал он на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД РФ и МИД Турции.

Чавушоглу подчеркнул, что в Анкаре довольны тесным диалогом с Москвой и активной работой ведомств по его поддержке. "Огромное удовлетворение, конечно, нам приносит расширение наших отношений в сфере торговли, культуры, туризма, энергетики", - добавил турецкий министр.

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