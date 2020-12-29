СМИ: КНДР может провести испытания межконтинентальной ракеты в начале 2021 года

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. КНДР может провести в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джозефа Байдена испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), если американо-северокорейские переговоры по ядерной проблеме не выйдут из тупика. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад южнокорейского Института политических исследований "Асан".

"Раньше Пхеньян проводил испытания нового оружия с целью проверить реакцию Вашингтона и оказать давление на новую американскую администрацию, - цитирует Yonhap доклад аналитиков "Асана". - Такими испытаниями Северная Корея также стремилась продемонстрировать статус "ядерной державы" и получить согласие с ним международного сообщества".

По мнению экспертов "Асан", выраженное Байденом намерение вести переговоры с Пхеньяном по ядерной проблеме на Корейском полуострове на рабочем уровне вместо проведения двусторонних саммитов означает более медленный и невыгодный для КНДР путь дальнейшего взаимодействия двух стран.

"Формирование Байденом будущего внешнеполитического курса США предполагает поворот на 180 градусов от дипломатии Трампа, в рамках которой состоялись его личные встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года в Ханое, - полагают авторы доклада. - После этого переговоры Пхеньяна и Вашингтона оказались в тупике, выход из которого при Байдене будет медленным".

На состоявшемся в октябре военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии Кореи были продемонстрированы новые баллистические ракеты, в том числе модернизированная "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12 874 км, способная достичь любой точки на территории материковой части США.