"Второй муж" Америки: после избрания Байдена на авансцену выходит Дуглас Эмхофф

56-летний юрист из Калифорнии Дуглас Эмхофф, вероятно, и не имел другого выбора. Работа в компании DLA Piper, оказывающей услуги международным брендам, несовместима с его новым положением — почти официального лица. 7 ноября, когда стало известно, что супруга Эмхоффа сенатор Камала Харрис займет второе место в администрации Белого дома, счастливый муж согласился поставить свою карьеру на паузу, чтобы не мешать жене выполнять ее обязанности. Еще до этого он без возражений принял свою новую роль: быть номером два в распоряжении номера два. Именно Эмхофф снимал на видео первый телефонный разговор Камалы Харрис с Джозефом Байденом после их избрания, давал интервью о жене и сопровождал ее во время предвыборных ралли, где довольствовался ролью закадычного друга вторых половинок других кандидатов. И только теперь ему предстоит выйти из тени: в его лице партия демократов готовится представить миру новую гендерную модель для сильного пола. Какой она будет? "Жена Камалы"

Первый вопрос, который предстоит разрешить Эмхоффу, — каким именем он позволит называть себя прессе. Из-за отсутствия прецедентов два варианта — "второй муж" и "второй джентльмен" — равно допустимы. Но оба имеют слабые стороны: ведь первого мужа в американской администрации все еще нет (Джозеф Байден хоть женат, но займет место в Овальном кабинете по другой причине), а вторым джентльменом по охвату полномочий традиционно считается госсекретарь. Возразить Эмхоффу он, правда, не сможет. С официальной точки зрения никакого трудоустройства в Белом доме супругу вице-президента не полагается — поэтому он выберет сам для себя наименование, какое посчитает нужным, и без посторонней помощи сформулирует круг обязанностей. Не получая жалованья, он станет выполнять их на благо администрации Байдена, иллюстрируя собой пример семьи, где первенствующая роль принадлежит жене. При других обстоятельствах неформальные полномочия Эмхоффа могли бы оказаться довольно скромными. Нынешняя вторая леди США Карин Пенс посвящает свои дни продвижению арт-терапии — психологического тренинга, позволяющего снимать эмоциональное напряжение путем рисования непрофессиональных картин. До нее Джилл Байден (новая первая леди), еще будучи второй при президентстве Обамы, сосредотачивалась на помощи семьям военнослужащих. Но только в случае с их сменщиком речь вполне может зайти о чем-то большем. Это подтвердил Байден, обратившийся к Эмхоффу так: "Дуг, тебе придется узнать на своем опыте, что это значит — быть человеком, взламывающим барьеры, причем как раз на той самой работе, которая тебе предстоит". И сам же будущий американский президент продемонстрировал, в чем будет заключаться вызов для Эмхоффа, в одном из недавних выступлений, оговорившись и назвав его "женой Камалы". Это прозвище рискует надолго приклеиться ко второму джентльмену, выбравшему новую для общества и для самого себя мужскую роль. Свидание вслепую

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Свое необычное карьерное восхождение Дуглас Эмхофф начал в 1990-е с получения диплома юриста в университете Южной Калифорнии; за этим последовало открытие собственной практики, в 2006-м поглощенной гораздо более внушительной компанией Venable. Эмхофф перебрался в новое предприятие на постоянную работу и с течением времени вошел в круг его руководства, состоящего из преуспевающих адвокатов Калифорнии. Именно общение в этой среде и обеспечило ему новый головокружительный подъем. В 2013 году адвоката, успевшего жениться и развестись, друзья пригласили на свидание вслепую — с незнакомкой его возраста и круга, ищущей жениха. Ею оказалась 49-летняя Камала Харрис, занимавшая в это время должность генерального прокурора Калифорнии, то есть добившаяся в профессиональном смысле заметно больше, чем ее визави. Эмхоффу удалось с первого взгляда привлечь Харрис. В своей книге "Истины, которых мы придерживаемся", опубликованной в 2019 году, она писала об этом так: "Он производил впечатление человека, которому комфортно прежде всего с самим собой. Это одна из причин, почему он сразу понравился и мне". С профессиональной точки зрения он и она находились по разные стороны баррикад, однако быстро нашлось кое-что общее. "На следующее утро после нашей первой встречи он прислал мне график своего свободного времени на ближайшие несколько месяцев", который оказался очень ко времени, вспоминала впоследствии Харрис. Это время они провели вместе. По словам избранного вице-президента США, чувство, которое она испытала к Эмхоффу, ближе всего было к симпатии с первого взгляда. И все же это роман не без задних мыслей. "В политике к женщинам без мужа относятся совсем не так, как к мужчинам без жен", — констатировала на страницах своей книги Харрис. Прокурор, готовившаяся к карьере в Вашингтоне, посчитала нужным впервые выйти замуж, поскольку намеревалась попробовать свои силы в борьбе за власть и знала: общественное мнение будет пристально следить за ней. Камала Харрис и иудейская свадьба То, что для 50-летней (в 2014-м) Харрис первый брак, то для 50-летнего же Эмхоффа, напротив, — второй и первый — бездетный. От прежней супруги Керстин у адвоката двое детей: оба ко времени второго супружества успели вырасти. Семья Эмхоффа — еврейского происхождения и не чуждается культуры предков. Дети будущего второго джентльмена называют Камалу "Момалой", что звучит как "мамочка", но имеет тот же смысл еще и на языке идиш. Сам Эмхофф — непрактикующий иудаист, но признает свою связь с этой религиозной традицией. "Он прошел церемонию бар-мицвы [означающую признание совершеннолетним] в Нью-Джерси, это я могу сообщить вам точно", — рассказала СМИ мама второго джентльмена США (а значит, первая свекровь?) Барбара Эмхофф. Элементы иудейской традиции супруги Эмхофф и Харрис использовали во время своего бракосочетания в 2014 году. А в нынешнем году на Хануку опубликовали видео, где совместно зажигают семисвечник. В этом отношении Дуглас Эмхофф также рассчитывает войти в историю. Впервые в истории вторая или первая семья США (пусть в этом случае — и только вторая) будет наполовину еврейской. Искусство никого не задевать