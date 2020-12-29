Сулеймани посмертно наградили высшим орденом иранской армии

ТАСС, 29 декабря. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, погибший в результате удара США, посмертно награжден Орденом жертвенности. Об этом сообщило во вторник иранское агентство Fars .

"С одобрения Высшего совета по присуждению знаков отличия армии Исламской Республики Иран мученически погибший генерал Касем Сулеймани награжден Орденом жертвенности", - говорится в сообщении агентства.

Указывается, что Орден жертвенности был учрежден в 2020 году и является высшим орденом иранской армии, которым награждаются военные, внесшие вклад в защиту независимости и территориальной целостности своей страны.

Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство командующего силами "Аль-Кудс".