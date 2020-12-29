Сулеймани посмертно наградили высшим орденом иранской армии

ТАСС, 29 декабря. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, погибший в результате удара США, посмертно награжден Орденом жертвенности. Об этом сообщило во вторник иранское агентство Fars.
"С одобрения Высшего совета по присуждению знаков отличия армии Исламской Республики Иран мученически погибший генерал Касем Сулеймани награжден Орденом жертвенности", - говорится в сообщении агентства.
Указывается, что Орден жертвенности был учрежден в 2020 году и является высшим орденом иранской армии, которым награждаются военные, внесшие вклад в защиту независимости и территориальной целостности своей страны.
Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство командующего силами "Аль-Кудс".