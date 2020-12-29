Чавушоглу заявил, что Турция хочет добиться безвизового режима с Россией

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Турция надеется, что Россия введет безвизовый режим для граждан республики. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Турецкий министр обратил внимание на то, что граждане России могут въезжать в Турцию без виз.

"Мы также желаем, чтобы был полный безвизовый режим и для граждан Турции, и наши соответствующие структуры безопасности проведут необходимую подготовку, - сказал Чавушоглу. - В этом году, несмотря на пандемию, мы приняли соответствующие меры для безопасного туризма и нам очень приятно, что 2 млн российских туристов посетили нашу страну".