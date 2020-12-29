{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чавушоглу заявил, что Турция хочет добиться безвизового режима с Россией

Глава МИД Турции обратил внимание на то, что россияне могут въезжать в эту страну без виз

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Турция надеется, что Россия введет безвизовый режим для граждан республики. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Турецкий министр обратил внимание на то, что граждане России могут въезжать в Турцию без виз.

"Мы также желаем, чтобы был полный безвизовый режим и для граждан Турции, и наши соответствующие структуры безопасности проведут необходимую подготовку, - сказал Чавушоглу. - В этом году, несмотря на пандемию, мы приняли соответствующие меры для безопасного туризма и нам очень приятно, что 2 млн российских туристов посетили нашу страну".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
Президент Сербии предложил Хорватии помощь в связи с землетрясением
Магнитуда подземных толчков составила 6,3
Читать полностью