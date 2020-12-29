Оппозиция Армении начала в Ереване шествие с требованием отставки премьера Пашиняна

ЕРЕВАН, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" во вторник начали шествие по улице Кочар в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Армения без Никола! Никол должен уйти!" - скандируют участники оппозиционного шествия.

Протестующих сопровождают около сотни полицейских, которые не пытаются препятствовать проведению акции или задерживать активистов. Как сообщил журналистам один из инициаторов акции протеста, член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, участники шествия планируют направиться к зданию Специальной следственной службы.

Оппозиция считает, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.