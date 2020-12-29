СМИ: два турецких самолета доставили в Ливию груз с военной техникой

ТАСС, 29 декабря. Два турецких военно-транспортных самолета приземлились во вторник на авиабазе Эль-Ватыя (расположена в 100 км к юго-западу от Триполи). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По сведениям ливийских источников телеканала, на прибывших из Турции самолетах в Ливию были доставлены ракетные комплексы, а также радары.

В Ливии параллельно действуют два кабмина - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, пользующийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных сторонниками Хафтара территорий.

С начала декабря в окружении Хафтара неоднократно заявляли, что продолжают с обеспокоенностью следить за действиями Турции, обвиняя ее в попытках всячески помешать продвижению идущего, в частности, при посредничестве ООН межливийского диалога. В последние недели в адрес Анкары из уст представителей армейского командования звучали обвинения в активной переброске военной техники на подконтрольные ПНС территории, а также новых крупных групп наемников.