Рахмон и Путин отметили достигнутые успехи за год, несмотря на пандемию

ДУШАНБЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин отметили успешное проведение мероприятий в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В ходе беседы было отмечено, что "сторонам, несмотря на сложности уходящего года, связанные с пандемией, удалось успешно провести ряд важных для своих стран политических мероприятий, в том числе общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны (в Конституцию РФ - прим. ТАСС), равно как и прошедшие в Таджикистане парламентские и президентские выборы".

Также президенты акцентировали свое внимание на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "ставших глубоким символом сплоченности народов двух стран". Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам двусторонней, а также международной и региональной повестки дня.

По данным пресс-службы, главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом. В связи с этим Рахмон пожелал российскому народу "дальнейшего уверенного движения вперед по пути процветания и прогресса". В сообщении говорится, что президент Таджикистана выразил уверенность в результативности совместных усилий сторон в 2021 году.