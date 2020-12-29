Глава Минобороны Турции подтвердил отправку военных в Азербайджан

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Генерал и еще 35 офицеров Вооруженных сил Турции будут нести службу в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"После завершения строительства и запуска совместного центра наши генерал и 35 офицеров приступят к службе", - говорится в распространенном Минобороны республики заявлении министра.

Акар также подтвердил, что турецкие военнослужащие, которые будут задействованы в работе российско-турецкого центра, уже отправились в Азербайджан.

Об отправке военных ВС республики в Азербайджан ранее сообщал турецкий телеканал NTV. По его данным, совместный центр может начать функционировать в январе 2021 года.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.