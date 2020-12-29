Государственная комиссия Кипра завершила расследование по "золотым паспортам"

НИКОСИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Следственная комиссия правительства Республики Кипр под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру завершила расследование, связанное со случаями злоупотреблений в рамках действовавшей ранее программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Фотокопию 59-страничного доклада комиссии опубликовало во вторник кипрское Бюро печати и информации.

Комиссия рассмотрела материалы, касающиеся предоставления гражданства 42 заявителям, которых изначально занесли в категорию лиц с высокой степенью риска. Заявки на получение кипрского паспорта при этом касались не только самих заявителей, но и членов их семей. "Из 42 дел (о натурализации) все, кроме двух, касающихся семи человек, соответствовали стандартным критериям натурализации", - такой вывод содержится в документе.

По результатам расследования также предложено лишить гражданства или передать в прокуратуру с целью возможного начала уголовных расследований дела тех заявителей, которые либо получили кипрский паспорт под ложным предлогом, либо скрыли какую-либо важную информацию от властей острова. Помимо этого, Калогиру и двое других членов комиссии рекомендовали лишить гражданства еще 12 владельцев кипрских паспортов, которые разыскиваются властями тех стран, гражданами которых они изначально являлись. Комиссия также рекомендовала властям острова постоянно следить за действиями тех получивших кипрское гражданство заявителей, кто отнесен к лицам с высокой степенью риска.

В опубликованном докладе все имена фигурантов расследования закрашены черным цветом, и по этой причине документ, несмотря на значительный объем, предоставляет не так много конкретной информации. "То, что убрано из отчета с помощью черной краски, будет предано огласке сразу же по окончании уголовных расследований, за единственным исключением того, что касается персональных данных", - разъяснил ситуацию президент страны Никос Анастасиадис.

Начиная с августа нынешнего года, телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги" с целью показать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса, формально второго лица в государстве, который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, показанный 12 октября. На следующий день после этого эфира Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить с 1 ноября практику выдачи гражданства в обмен на инвестиции.