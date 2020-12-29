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Выборы президента США - 2020

Штаб Трампа призвал штаты созвать спецсессии для обсуждения нарушений на выборах

Предвыборный штаб республиканца вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах, и призвал штаты провести специальные сессии по этому поводу. Соответствующая запись размещена во вторник в Twitter.

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"Мы представляем доказательства мошенничества [на выборах] в ходе слушаний во многих штатах на всей территории страны. Мы призываем эти штаты немедленно созвать специальные сессии", - отмечается в тексте. В сообщении также содержится призыв к гражданам связаться со своими законодателями.

Приведены контактные телефоны в четырех штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии и Мичигане.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

20 января Байден будет приведен к присяге в качестве президента США.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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