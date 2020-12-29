CNN: Байден рассматривает варианты отказа США от разработки новых ядерных вооружений

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, она уточнила, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность "сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны". Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на "укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений", пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать "более значительный акцент на контроле над вооружениями".

Согласно изложенной CNN информации, Байден "намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более $1 трлн", понять, "оправдывает ли разработка новых вооружений расходы". 24 декабря схожие сведения распространила газета The Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден, в частности, скорее всего пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка $100 млрд. Между тем CNN отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого "администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти". W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках.

Кроме того, телекомпания передает, что Байден, "вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок" российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой "более содержательные переговоры" по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников CNN, Байден считает "важным вопросом" продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве "основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями".

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.