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Пандемия COVID-19
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Мадуро поблагодарил Путина за "важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле"

Россия и Венесуэла подписали соглашение о приобретении первых 10 млн доз вакцины "Спутник V"

ТАСС, 29 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за содействие в проведении массовой вакцинации от нового коронавируса в республике. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

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"После трех месяцев серьезной и ответственной работы с нашими русскими братьями сегодня мы подписали соглашение о приобретении первых 10 млн доз вакцины "Спутник V". Благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле", - говорится в тексте.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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