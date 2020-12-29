Мадуро поблагодарил Путина за "важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле"

ТАСС, 29 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за содействие в проведении массовой вакцинации от нового коронавируса в республике. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter .

"После трех месяцев серьезной и ответственной работы с нашими русскими братьями сегодня мы подписали соглашение о приобретении первых 10 млн доз вакцины "Спутник V". Благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле", - говорится в тексте.