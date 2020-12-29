КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса, который в СМИ называется сторонником экс-президента Петра Порошенко и который несколько дней назад раскритиковал главу государства. О подписании соответствующего указа во вторник сообщил офис президента на своем официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ <...> глава государства подписал 29 декабря", - говорится в сообщении.

В тексте указа отмечено, что Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Кривонос несколько дней назад в интервью украинскому изданию "Новое время" открыто раскритиковал одно из последних заявлений Зеленского. Глава государства в интервью изданию "Фокус", отвечая на вопрос журналиста о возможности нападения России на Украину со стороны Крыма, назвал такую ситуацию ужасной и выразил надежду на то, что это невозможно. В противном же случае, по его словам, на Украине будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Кривонос идею мобилизации украинских мужчин и женщин назвал нереалистичной, потому что люди не обучены должным образом.