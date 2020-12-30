Байден заявил, что задействует закон военного времени для ускорения производства вакцин

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден подтвердил, что после инаугурации задействует закон военного времени для быстрого распространения в стране вакцин от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Для того, чтобы ускорить [процесс распространения вакцин], я задействую закон военного времени после того, как вступлю в должность, - указал демократ, инаугурация которого намечена на 20 января 2021 года. - Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования". Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Действующий глава государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.

Администрация Трампа распространяет вакцину от коронавируса в стране значительно медленнее, чем планировалось ранее, заявил Байден. "Выполнение плана Трампа по распределению вакцин задерживается, сильно задерживается", - сказал он. "Как я давно предупреждал, меры по распространению и введению вакцины осуществляют не так, как следует", - подчеркнул демократ.

"Несколько недель назад администрация Трампа давала понять, что 20 млн американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. До конца декабря осталось несколько дней, а вакцинированы были лишь несколько миллионов человек", - пояснил Байден. Как он полагает, если указанный план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы". По мнению демократа, ситуация с распространением коронавируса в США, вероятнее всего, улучшится только в марте.

Байден считает, что Трампу следует сделать прививку от коронавируса. Он в очередной раз высказался о том, что действующий президент, по его мнению, должен носить защитную маску, тем самым подавая пример американцам.