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МИД Украины попросил Боснию предоставить подаренную Лаврову икону для экспертизы

Ранее ее доставили обратно в Восточное Сараево

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Боснии и Герцеговины (БиГ) с просьбой предоставить для экспертизы икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщил во вторник представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой предоставить икону Украине для проведения экспертизы", - отметил он в комментарии местному изданию "Общественное".

Как ранее проинформировало агентство SRNA, председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске. Посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием вернуть ее Киеву. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения святыни. 23 декабря российская сторона передала икону в посольство БиГ в Москве, несмотря на то, что администрация Додика опровергла данные о ее криминальном происхождении, сообщив, что реликвия являлась семейной.

Посол БиГ в Москве Желько Самарджия доставил икону, врученную Лаврову и возвращенную Министерством иностранных дел России дарителям, обратно в Восточное Сараево. По сведениям пресс-службы кабинета Додика, святыню поместили в сейф его администрации. Позднее в пресс-службе Додика проинформировали, что посольство Украины в БиГ не предоставило доказательств своих прав на икону.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаУкраинаРоссияДодик, Милорад
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