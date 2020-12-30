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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские силы ПВО отражают ракетный удар по окрестностям Дамаска

Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся

ТАСС, 30 декабря. Сирийские средства противовоздушной обороны отражают предпринятую Израилем ракетную атаку в окрестностях столицы арабской республики. Об этом проинформировала в среду Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

"Наши средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении.

По данным дирекции, обстрелу подверглась сельская местность вблизи столицы. Что именно стало мишенью, не уточняется. Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Теги
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