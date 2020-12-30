В США прокуратура представила ходатайство против досрочного освобождения Ярошенко

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк просит суд не удовлетворять ходатайство российского летчика Константина Ярошенко о его досрочном освобождении из тюрьмы в американском городе Данбери (штат Коннектикут). Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу суда.

Ранее в этом месяце защита россиянина направила прошение о его освобождении в свете пандемии в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. В документе заострялось внимание на том, что Ярошенко страдает от ряда заболеваний, в связи с чем заражение новым коронавирусом "фактически будет означать его смерть". Теперь прокуратура представила свои аргументы по этому вопросу.

Сотрудники ведомства утверждают, что зафиксированные у Ярошенко заболевания не являются факторами, которые повышают риск летального исхода при заражении коронавирусом. Прокуратура также полагает, что россиянину якобы могут оказывать надлежащую медицинскую помощь в тюрьме. Россиянин ранее неоднократно заявлял, что ему в этом по большей части отказывают.

В ходатайстве прокуратуры также утверждается, что Федеральное бюро тюрем США ранее "достигло успеха в ограничении распространения коронавируса в большей части его учреждений". Согласно приведенной версии, в тюрьме в городе Данбери также "приняли значимые меры" по борьбе с пандемией.

Согласно данным, опубликованным на сайте указанного бюро, в пенитенциарном учреждении в Данбери не менее 29 заключенных были инфицированы коронавирусом.

Прокуратура считает недостаточным тот срок, который россиянин уже провел в тюрьме. Сотрудники ведомства заостряют внимание на том, что Ярошенко в случае освобождения намерен вернуться в Россию, где будет находиться на свободе, а не "под особым надзором".

Позиция защиты

Адвокат россиянина Алексей Тарасов выразил несогласие с позицией прокуратуры. Защита должна до 4 января представить свои возражения суду. "В нашем ответе мы заострим внимание на том, что существуют экстраординарные обстоятельства, которые в случае непосредственно Константина Ярошенко требуют, чтобы его освободили, - сообщил Тарасов ТАСС. - Есть масса прецедентов, мы ссылаемся на них в нашем изначальном ходатайстве, когда заключенных в США освобождали в связи с этими же проблемами со здоровьем".

"Ярошенко уже отбыл 10 лет в тюрьме. Тот минимальный срок, который положен за это преступление, он уже отсидел, - констатировал защитник. - Судья, если он это пожелает, теоретически в рамках закона может освободить Ярошенко".

Как отметил адвокат, суд должен принять решение после 4 января, когда именно, пока предсказать сложно. Тарасов констатировал, что судья может "назначить слушания по этому прошению". "Ясности нет в этом вопросе", - добавил он.

О деле Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские сотрудники федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 336,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.