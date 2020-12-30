В штабе Байдена заявили, что Пентагон не проводил встречи с его командой с 18 декабря

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Руководство Министерства обороны США не проводило встречи с переходной командой избранного президента Джозефа Байдена с 18 декабря. Об этом сообщил во вторник Джейк Салливан, которого политик намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, в интервью Национальному общественному радио США ( NPR ).

Переходная команда Байдена 18 декабря проинформировала, что Минобороны "резко прекратило" сотрудничество с демократом.

"Буквально десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными на момент нашего с вами разговора", - отметил Салливан, говоря о просьбе Байдена продолжить передачу дел.

По его словам, команда избранного президента "в настоящее время не получает информацию о важнейших вопросах, связанных с военными операциями, из-за создаваемых Пентагоном препятствий". Как пояснил Салливан, такая ситуация приведет к тому, что после инаугурации Байдена его "администрации понадобится время для внимательного изучения позиции [страны в военной сфере], угроз, с которыми [США] сталкиваются".

Пройдут в течение недели

Как сообщила во вторник телекомпания CNN, Министерство обороны США планирует в течение недели провести три встречи с представителями переходной команды Байдена, который ранее указывал на то, что действующая администрация создает препятствия в процессе передачи полномочий.

В понедельник Байден в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) заявил, что политическое руководство в военном ведомстве США создает препятствия на пути передачи полномочий следующей администрации. Демократ констатировал, что его помощникам пришлось "ждать несколько недель" начала процесса передачи полномочий действующей администрацией США.

В ответ на это исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер подчеркнул, что Пентагон предпринимает все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий новой администрации. "Мы продолжаем планировать дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода и отвечать на все имеющиеся запросы о предоставлении информации в рамках нашей сферы ответственности", - указал он.