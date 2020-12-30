{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

СМИ: Пенс отказался пересматривать итоги президентских выборов

Вице-президенту США предстоит председательствовать на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги голосования выборщиков

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отказывается пересматривать результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на судебные документы.

На эту тему
Разъединенные штаты Америки. Станет ли Байден президентом для всех?

В них говорится, что адвокаты конгрессмена-республиканца Луи Гомерта (от штата Техас) сообщили, что Пенс отклонил их просьбу присоединиться к попытке пересмотреть итоги президентских выборов. Гомерт в понедельник подал в суд штата Техас иск против Пенса, пытаясь доказать, что вице-президент обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США при официальном утверждении результатов голосования коллегии, состоявшегося 14 декабря.

В иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу право 6 января отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и обязать Конгресс засчитать выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативного, непризнанного голосования выступили за Трампа вместо тех, кто высказался за Байдена во время официального подсчета голосов. В судебных документах отмечается, что представители Гомерта связались с Пенсом перед подачей иска, но консультации не привели к достижению какой-либо договоренности. Сам вице-президент публично не комментировал данную ситуацию.

Пенсу, который, как и президент Дональд Трамп, представляет Республиканскую партию США, предстоит председательствовать на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги голосования выборщиков. Дело в том, что вице-президент, согласно Конституции США, является председателем Сената.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
Акции протеста в Гонконге
Беглые правонарушители из Гонконга получили от семи месяцев до трех лет тюрьмы
Двое несовершеннолетних членов группы в ближайшие часы будут высланы в Гонконг и переданы местной полиции
Читать полностью