СМИ: власти Китая передадут Гонконгу двух из 12 задержанных активистов

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китайские власти отправят в Гонконг двух из 12 активистов, задержанных правоохранительными органами КНР при попытке незаконного пересечения линии контроля между материковой частью страны и специальным административным районом. Об этом сообщила в среду газета Global Times .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

По ее данным, обоим задержанным, которые будут переданы гонконгской полиции, меньше 18 лет.

Как проинформировала радиостанция RTHK, народный суд южного китайского города Шэньчжэнь в среду огласит приговор беглым правонарушителям из Гонконга, задержанным более четырех месяцев назад береговой охраной Китая на борту катера. Молодые люди попытались сбежать на Тайвань. Они были объявлены в розыск, а некоторые находились под следствием по делу о прошлогодних массовых беспорядках.

16 декабря прокуратура предъявила обвинения восьми членам группы в нелегальном пересечении морской границы и еще двум - в организации этого процесса. Еще для двух участников побега было сделано исключение с учетом их несовершеннолетия. Слушания по этому делу состоялись в понедельник.