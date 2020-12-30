Беглые правонарушители из Гонконга получили от семи месяцев до трех лет тюрьмы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 декабря. /ТАСС/. Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил в среду к тюремному заключению беглых правонарушителей из Гонконга, обвиненных в незаконном пересечении морской границы при попытке добраться на судне до Тайваня. Восемь участников побега получили по семь месяцев лишения свободы, а двое организаторов - по два и три года, говорится в постановлении, опубликованном на сайте инстанции.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Еще двое несовершеннолетних членов группы в ближайшие часы будут высланы в Гонконг и переданы местной полиции.

23 августа группа из 12 молодых жителей этого специального административного района Китая, находившихся в розыске или под следствием по делу о прошлогодних массовых беспорядках, была арестована китайской береговой охраной на борту судна при попытке бегства на Тайвань. Инцидент произошел в территориальных водах КНР у берегов провинции Гуандун. Задержанные были доставлены в Шэньчжэнь. Гонконгские власти не поднимали вопрос об их экстрадиции.

16 декабря прокуратура предъявила обвинения восьми членам группы в нелегальном пересечении морской границы и еще двум - в организации этого процесса.

Американская сторона, в частности госсекретарь Майкл Помпео, неоднократно выражала обеспокоенность положением задержанных на юге КНР "12 гонконгских продемократических активистов" и требовала их освобождения. Однако власти Гонконга подчеркивали, что те таковыми не являются, а речь идет о беглых правонарушителях, которые находятся в розыске или под следствием. Среди задержанных числится 29-летний Энди Ли, обвиняемый в нарушении закона о нацбезопасности.