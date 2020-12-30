Проверка подписей в Джорджии не выявила нарушений в этом штате во время выборов

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Проверка подписей в одном из центральных округов американского штата Джорджия - округе Кобб - не выявила случаев мошенничества при проведении там 3 ноября президентских выборов. Она подтвердила победу в штате баллотировавшегося от демократов бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщает во вторник газета The Hill со ссылкой на заявление секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера.

Согласно заявлению Раффенспергера, проверка - уже третья в этом штате - на 99,99% подтвердила точное следование всем процедурам верификации подписей при подсчете избирательных бюллетеней в округе Кобб, где победил Байден.

"Офис секретаря штата всегда уделял первостепенное внимание заявлениям [о возможных нарушениях при проведении] выборов, и в этом случае <...> была проведена проверка заявлений о случаях мошенничества на выборах, - приводит издание фрагмент пресс-релиза Раффенспергера. - Мы провели во всем штате ручной пересчет [поданных во время выборов бюллетеней], и он подтвердил изначальный подсчет. Нынешний аудит доказывает ошибочность <...> обвинений, выдвинутых штабом Трампа в отношении процесса сверки подписей в штате Джорджия".

Действующий президент США Дональд Трамп и его команда юристов не раз настаивали на проведении сверки подписей на избирательных бюллетенях в Джорджии на том основании, что многие из них якобы являются фальсифицированными. Трамп считает, что такая проверка не только подтвердила бы факт мошенничества в этом штате при проведении президентских выборов и, соответственно, его победу там, но и гарантировала бы успех его однопартийцев, сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, при проведении 5 января в Джорджии второго тура выборов в Сенат Конгресса США.

От исхода голосования в Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. По данным телеканала Fox News, Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Таким образом, теперь вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.