Глава МИД Украины пригрозил, что тема Крыма станет "адской" для России в будущем году

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали", - сказал он в опубликованном в среду интервью украинской службе новостей "ТСН". "Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", - заключил Кулеба.

Кулеба также добавил, что главным рычагом давления станет запуск так называемой крымской платформы - переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, якобы подвергаются преследованиям. По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите, запланированном предварительно весной 2021 года, однако он не стал уточнять, о каких странах идет речь. "Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем", - пояснил министр.