Иран завершил расследование крушения украинского Boeing в окрестностях Тегерана

ТЕГЕРАН, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана завершили расследование катастрофы украинского самолета, который был по ошибке сбит в окрестностях Тегерана. Об этом заявил в среду министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

"Подведение итогов [расследования] катастрофы завершено", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Министр добавил, что "итоговый отчет опубликован на персидском и английском языках и передан всем вовлеченным сторонам".

Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву пока так и не удалось получить от иранской стороны технический отчет о катастрофе, а подвижек в переговорах нет.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом Тегеран - Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Среди 176 погибших - граждане Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании, Германии, Швеции и Украины. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель".