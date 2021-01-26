"Вакцинные паспорта". Что это такое и пригодятся ли они в будущем?

Вакцинация от коронавируса одновременно идет в разных странах и постепенно охватывает все большие группы населения. Рано или поздно мир начнет снимать ограничения, которые появились после начала пандемии, — это и закрытые границы, и длительные карантины после приезда в другие страны, а также требования о наличии тестов и различных справок. Разбираемся, станет ли вакцина пропуском в новый мир.
Экспертная дискуссия
С января 2020 года все привившиеся от коронавируса россияне могут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Для этого в старне работает специальный ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину.
"В восприятии людей это вот такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого, нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно", — считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая не раз критиковала саму концепцию ковидных паспортов и называла ее дискриминацией.
Примерно о том же говорят и правозащитники, которые указывают, что если человек не сможет получить доступ к тестам или вакцинам, то он не сможет и подтвердить состояние своего здоровья. Это приведет к тому, что свободы таких людей де-факто окажутся ограничены.
В России пока нет единой точки зрения по этому вопросу. Правительство только прорабатывает его по поручению президента. Как говорят в Кремле, тема обсуждается "в рамках экспертной дискуссии". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает уместным выдачу вакцинированным гражданам специальных сертификатов, которые должны получить международное признание, чтобы люди могли выезжать за рубеж. За введение вакцинных паспортов выступает глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Среди противников — вице-премьер РФ Татьяна Голикова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как говорят в ВОЗ, "сертификат вакцинации представляет собой хорошо знакомую карточку, которая показывает, какие вакцины принял человек". При этом эксперты организации пока не рекомендуют странам вводить "ковидные паспорта" для путешественников, так как информации о влиянии вакцинации на распространение коронавируса недостаточно. Другая причина — физическая нехватка вакцины, что неизбежно создает неравенство.
Участие IT
Об "иммунных паспортах" много говорили еще на ранней стадии пандемии, а с появлением вакцин идея получила дальнейшее развитие.
Группа некоммерческих организаций из Женевы Common Trust Network разработала специальное приложение CommonPass. В этот сервис можно загружать результаты теста на COVID-19 или подтверждение о получении вакцины, а также другие медицинские данные. Приложение генерирует QR-код, который можно использовать как пропуск или как полноценный документ.
"Доступ к надежной и проверенной информации о здоровье, включая результаты тестов и записи о вакцинации, поможет правительствам внедрить более гибкую, основанную на оценке рисков политику", — отмечается на сайте Common Trust Network.
Похожее приложение Digital Health Pass разработал и IT-гигант IBM. Оно позволяет бизнесу и различным учреждениям настраивать индикаторы, которые требуются для посещения их заведений. Это может быть и тест на коронавирус, и проверка температуры, а также записи о вакцинации — все это будет доступно в телефоне.
Технологические компании и до этого пытались внести свою лепту в борьбу с пандемией, создавая сервисы для отслеживания контактов и передвижений. В разных странах они проявили себя по-разному. Основной проблемой оказался неоднородный подход государств к борьбе с коронавирусом. Нередко он отличался даже среди субъектов внутри одной страны. У каждого региона могли быть свои методы и цели. Чтобы вакцинные приложения превратились в универсальный документ наподобие паспорта, международному сообществу нужно выработать и универсальные требования. Фактически речь идет о создании глобальной цифровой системы здравоохранения, которая могла бы действовать, скажем, под эгидой ВОЗ. К примеру, зарубежные разработчики COVID-паспортов уже предложили Российскому фонду прямых инвестиций объединить системы, "чтобы они стали взаимозамещаемыми".
"На входной точке — будь то граница или общественное место — обязательно захотят узнать, а какую именно вы получили вакцину — российскую, китайскую или, может быть, Pfizer?" — отмечает Томас Крэмптон, директор по маркетингу и коммуникациям The Commons Project. Разница может быть значительной: китайская вакцина Sinopharm, например, имеет эффективность 86%, в то время как эффективность вакцины Pfizer и "Спутник V" — более 90%.
Неочевидное решение
Одним из препятствий для введения глобальных "вакцинных паспортов" является доступ в интернет, который есть далеко не у всех жителей планеты, не говоря уже о наличии смартфонов. Как отмечает CNN, ссылаясь на данные исследовательской компании Canalys, в мире около 4,2 млрд пользователей смартфонов, а еще 1,8 млрд человек по-прежнему используют обычные мобильные телефоны.
При этом промышленная ассоциация GSMA, которая проводит ежегодный Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, считает, что только 49% мирового населения имеет возможность выходить в интернет через мобильные устройства.
Поэтому некоторые компании в рамках инициативы по контролю за распространением коронавируса также разрабатывают специальную смарт-карту, которая является как бы промежуточным решением между бумажными справками и онлайн-приложениями. В минувшем октябре ВОЗ и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере создания цифровой версии свидетельства о вакцинации (электронной "желтой карточки"), чтобы повысить эффективность инициативы COVAX, учрежденной для обеспечения справедливого доступа всех стран к вакцинам.
"ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путем", — рассказывал ТАСС в декабре официальный представитель организации Тарик Язаревич.
Остро стоит вопрос и о защите частных медицинских данных. Несмотря на то, что ключевые разработчики "вакцинных паспортов" говорят, что безопасность является их приоритетом, на сегодняшний день вряд ли кто-то может гарантировать полную сохранность персональной информации.
Пока также неясно, насколько вакцины эффективны в предотвращении передачи вируса, говорит доктор Джули Парсоннет, специалист по инфекционным заболеваниям из Стэнфордского университета. По ее словам, получение прививки, а следовательно, и вакцинного паспорта — не гарантия того, что человек не представляет опасности в самолете или на концерте.
"Мы до сих пор не знаем, могут ли вакцинированные люди передавать инфекцию, — заявила она CNN Business. — Пока это не прояснится, мы не узнаем, будут ли "паспорта" действовать". При этом, как заявляла директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, заразиться самому или заразить других коронавирусом после вакцинации препаратом "Спутник V" невозможно.
Другие эксперты считают, что если глобальная вакцинация будет проходить стабильно и равномерно, то мир вполне может обойтись без введения универсальной справки.
"Носите маску, пока достаточное количество людей не получит вакцину, и тогда мы уже сможем снять маски вместе", — считает инфекционист Моника Ганди.
Документ новой эпохи
Тем не менее "вакцинные паспорта" или их аналоги уже появляются в разных странах. С 5 февраля такой документ начнут выдавать в Башкирии. Республика может стать пилотным регионом, который позволит изучить плюсы и минусы ковидных паспортов. Его смогут получить все, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Как рассказал руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, документ даст возможность посещать массовые культурные, спортивные мероприятия, общественные места, получить право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и в других учреждениях.
"Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или по телефону о QR-коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне либо с сайта распечатать", — отметил он.
Как заявила сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, этот шаг позволит посмотреть, как будет работать система, как она согласовывается с цифровыми технологиями и с правами человека. По словам сенатора, получение такого документа останется добровольным решением, но не исключила, что ради ковидного паспорта в будущем могут потребоваться изменения в законодательстве.
Разные решения на этот счет принимают и в других странах. В Дании правительство также разрабатывает цифровой "вакциный паспорт" для людей, получивших привику от COVID-19. Как заявили в Министрестве здравоохранения страны, ковидный паспорт могут начать выпускать уже в первые месяцы 2021 года. Это упростит гражданам путешествия в страны, где могут потребовать такой документ. К примеру, власти Сейшельских островов, Кипра и Румынии уже отменили карантинные требования для путешественников, которые могут подтердить вакцинацию. Похожее правило действует в Исландии и Венгрии, но там ограничения не касаются и тех, кто может подтвердить, что уже переболел коронавирусом.
Вместо справки на рейс
В конце ноября австралийский перевозчик Qantas стал одной из первых авиакомпаний, которая публично объявила о том, что в будущем будет допускать на свои рейсы только вакцинированных пассажиров.
"Мы намерены изменить правила [авиакомпании] так, чтобы пассажиры международных линий делали прививку от COVID-19, прежде чем сесть в самолет, который направляется в Австралию. Мы пока оцениваем необходимость внедрения аналогичного требования и для внутренних рейсов, но для приезжающих иностранных гостей и людей, покидающих страну, мы считаем это необходимым условием", — сказал исполнительный директор компании Алан Джойс в эфире телеканала 9News.
По его словам, пассажирам нужно будет иметь при себе электронное свидетельство или "паспорт вакцинаций", доказывающий, что прививка была сделана, и содержащий сведения о препарате, использованном для иммунизации.
"После бесед со своими коллегами из других авиакомпаний по всему миру я могу сказать, что это будет обычной практикой", — заявил Джойс. Ранее глава Qantas отмечал, что авиакомпания не рассчитывает на возобновление международных полетов из и в Австралию до июля 2021 года.
Разработчик приложения CommonPass также уже заключил партнерские соглашения с несколькими авиакомпаниями, включая Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines и Virgin Atlantic.
Внедрение таких приложений особенно интересует индустрию перевозок, которая сильно пострадала от пандемии. "Вакцинные паспорта" смогут помочь компаниям вернуть пассажиров, гарантировать безопасные перелеты и увеличить частоту авиарейсов. В остальном эта перспектива остается на усмотрение властей, и пока рано однозначно утверждать, что в посткоронавирусной эпохе человечеству не обойтись без "вакцинного паспорта".
Дмитрий Беляев