"Вакцинные паспорта". Что это такое и пригодятся ли они в будущем?

С января 2020 года все привившиеся от коронавируса россияне могут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Для этого в старне работает специальный ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину.

Вакцинация от коронавируса одновременно идет в разных странах и постепенно охватывает все большие группы населения. Рано или поздно мир начнет снимать ограничения, которые появились после начала пандемии, — это и закрытые границы, и длительные карантины после приезда в другие страны, а также требования о наличии тестов и различных справок. Разбираемся, станет ли вакцина пропуском в новый мир.

"В восприятии людей это вот такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого, нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно", — считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая не раз критиковала саму концепцию ковидных паспортов и называла ее дискриминацией.

Примерно о том же говорят и правозащитники, которые указывают, что если человек не сможет получить доступ к тестам или вакцинам, то он не сможет и подтвердить состояние своего здоровья. Это приведет к тому, что свободы таких людей де-факто окажутся ограничены.

В России пока нет единой точки зрения по этому вопросу. Правительство только прорабатывает его по поручению президента. Как говорят в Кремле, тема обсуждается "в рамках экспертной дискуссии". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает уместным выдачу вакцинированным гражданам специальных сертификатов, которые должны получить международное признание, чтобы люди могли выезжать за рубеж. За введение вакцинных паспортов выступает глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Среди противников — вице-премьер РФ Татьяна Голикова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как говорят в ВОЗ, "сертификат вакцинации представляет собой хорошо знакомую карточку, которая показывает, какие вакцины принял человек". При этом эксперты организации пока не рекомендуют странам вводить "ковидные паспорта" для путешественников, так как информации о влиянии вакцинации на распространение коронавируса недостаточно. Другая причина — физическая нехватка вакцины, что неизбежно создает неравенство.

Участие IT

Об "иммунных паспортах" много говорили еще на ранней стадии пандемии, а с появлением вакцин идея получила дальнейшее развитие.

Группа некоммерческих организаций из Женевы Common Trust Network разработала специальное приложение CommonPass. В этот сервис можно загружать результаты теста на COVID-19 или подтверждение о получении вакцины, а также другие медицинские данные. Приложение генерирует QR-код, который можно использовать как пропуск или как полноценный документ.

"Доступ к надежной и проверенной информации о здоровье, включая результаты тестов и записи о вакцинации, поможет правительствам внедрить более гибкую, основанную на оценке рисков политику", — отмечается на сайте Common Trust Network.

Похожее приложение Digital Health Pass разработал и IT-гигант IBM. Оно позволяет бизнесу и различным учреждениям настраивать индикаторы, которые требуются для посещения их заведений. Это может быть и тест на коронавирус, и проверка температуры, а также записи о вакцинации — все это будет доступно в телефоне.

Технологические компании и до этого пытались внести свою лепту в борьбу с пандемией, создавая сервисы для отслеживания контактов и передвижений. В разных странах они проявили себя по-разному. Основной проблемой оказался неоднородный подход государств к борьбе с коронавирусом. Нередко он отличался даже среди субъектов внутри одной страны. У каждого региона могли быть свои методы и цели. Чтобы вакцинные приложения превратились в универсальный документ наподобие паспорта, международному сообществу нужно выработать и универсальные требования. Фактически речь идет о создании глобальной цифровой системы здравоохранения, которая могла бы действовать, скажем, под эгидой ВОЗ. К примеру, зарубежные разработчики COVID-паспортов уже предложили Российскому фонду прямых инвестиций объединить системы, "чтобы они стали взаимозамещаемыми".

"На входной точке — будь то граница или общественное место — обязательно захотят узнать, а какую именно вы получили вакцину — российскую, китайскую или, может быть, Pfizer?" — отмечает Томас Крэмптон, директор по маркетингу и коммуникациям The Commons Project. Разница может быть значительной: китайская вакцина Sinopharm, например, имеет эффективность 86%, в то время как эффективность вакцины Pfizer и "Спутник V" — более 90%.

Неочевидное решение

Одним из препятствий для введения глобальных "вакцинных паспортов" является доступ в интернет, который есть далеко не у всех жителей планеты, не говоря уже о наличии смартфонов. Как отмечает CNN, ссылаясь на данные исследовательской компании Canalys, в мире около 4,2 млрд пользователей смартфонов, а еще 1,8 млрд человек по-прежнему используют обычные мобильные телефоны.

При этом промышленная ассоциация GSMA, которая проводит ежегодный Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, считает, что только 49% мирового населения имеет возможность выходить в интернет через мобильные устройства.