В ОБСЕ обеспокоены решением России выйти из ДОН вслед за США

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. ОБСЕ сожалеет о выходе любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН), который входит в концептуальную базу контроля над вооружениями этой международной организации. Об этом заявили в пятницу корреспонденту ТАСС в секретариате ОБСЕ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США.

Россия вслед за США покидает Договор по открытому небу. Что известно про этот документ?

"ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями. Хотя ОБСЕ не участник договора, Договор по открытому небу является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ. Поэтому это вызывает обеспокоенность ОБСЕ", - отметила представитель отдела коммуникации и связей со СМИ организации.

В ОБСЕ при этом пояснили, что орган по осуществлению ДОН - Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) - не является частью этой международной организации, но ее секретариат оказывает административную поддержку комиссии со стороны. В связи с этим ОБСЕ рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств - участников этого договора, которые входят в состав ККОН.