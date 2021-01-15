Швейцария высказалась за сохранение Договора по открытому небу

ЖЕНЕВА, 15 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарская Конфедерация приняла к сведению заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Она призывает к урегулированию возможных разногласий между участниками в целях сохранения этого инструмента, заявил в пятницу ТАСС официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

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"Швейцария не является участницей Договора по открытому небу, а имеет статус наблюдателя в Консультативной комиссии по открытому небу", - сказал он, добавив, что швейцарское внешнеполитическое ведомство "приняло к сведению опубликованное сегодня (15 января - прим. ТАСС) заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации", касающееся ДОН. "Швейцария считает Договор по открытому небу существенным элементом механизма транспарентности и доверия в области безопасности в Европе. Его сохранение, таким образом, соответствует интересам Швейцарии", - продолжил официальный представитель.

"ФДИД призывает стороны Договора по открытому небу активно трудиться в рамках договора над решением возможных спорных вопросов, чтобы сохранить этот инструмент", - заключил Эльчингер.