На Украине вводят штрафы за игнорирование украинского языка в сфере потребления

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Украинский язык с субботы стал обязательным для сферы потребления на Украине. Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. К этому обязывает принятый 25 апреля 2019 года закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", норма которого вступила в силу.

По закону, теперь АЗС, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины и аптеки обязаны перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если они не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.

Штрафы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь перед введением в действие новых норм пояснил, что тот, кому отказали обслуживать на украинском, сначала стоит попробовать решить ситуацию на месте, а в случае отказа обратиться к руководству учреждения или на его "горячую линию". Если и там будет отказано, Креминь советует зафиксировать этот факт, в частности, с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д. После этого жалобу о нарушителе можно подать уполномоченному о защите языка.

На жалобу должны отреагировать и потребовать в течение 30 дней устранить нарушения в обслуживании. На первый раз владельцы бизнеса будут предупреждены, а если в течение года случается второе нарушение, то будет наложен штраф от 5 100 до 6 800 гривен ($180 - $242).

Следить за соблюдением языковых норм в стране будут представители уполномоченного в регионах, а также, по словам Креминя, общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.

Мнение бизнеса

В то же время инициатива обязательного использования исключительно государственного языка в сфере обслуживания не получила полной поддержки среди представителей бизнеса и значительной части общества. В этой связи в декабре 2020 года в Верховной раде был зарегистрирован закон об отмене штрафов для предпринимателей за отказ от украинского языка. По мнению одного из 27 авторов проекта, депутата президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Максима Бужанского, норма закона о языке, согласно которой будут штрафовать за обслуживание не на государственном языке, абсурдна. "Эти штрафы - абсурд. Бизнес обязан только платить налоги и ничего больше", - заявлял он. Этот проект закона находится сейчас на рассмотрении в профильном комитете Рады. Бужанский подчеркивал, что закон о языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а лишь направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. По закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы". Они могут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Ранее эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Комиссия предложила отложить вступление закона в силу до принятия закона о нацменьшинствах. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.

Насильственная украинизация в стране происходит на фоне того, что 49,8% граждан страны считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проведенного минувшей осенью опроса Киевским международным институтом социологии (КМИС).