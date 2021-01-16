В администрации Байдена заверили, что примут все меры безопасности на его инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Секретная служба США и другие правоохранительные ведомства способны обеспечить безопасность предстоящей 20 января церемонии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Как сообщила телекомпания CNN, такое мнение высказал в пятницу в беседе с журналистами Рон Клайн, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

"Я твердо уверен в том, что сотрудники Секретной службы и другие ведомства, оказывающие им поддержку, способны обеспечить безопасность на церемонии инаугурации, - сказал он.

По его словам, Байден постоянно работает над своей инаугурационной речью. "Каждые несколько дней он отводит время на то, чтобы поработать над ней, включить что-то новое или изменить уже написанное", - пояснил он. Инаугурация Байдена состоится 20 января в Вашингтоне в полдень по местному времени (20:00 мск).

Затронув вопрос о процедуре импичмента действующего президента Дональда Трампа в Конгрессе, Клайн выразил надежду на то, что она "не будет длительной". Он добавил, что Байден "вежливо и откровенно" общается с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу, и контролируемая Демократической партией Палата представителей в среду одобрила резолюцию об импичменте Трампа. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку.