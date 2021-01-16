И.о. шефа Пентагона заявил, что с уважением относится к действиям РФ в военной сфере

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер признался, что уважает с профессиональной точки зрения то, как Россия действует в военной сфере. Об этом он рассказал в беседе с сопровождавшими его в поездке журналистами. Стенограмму распространила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства США.

"Русские. Я испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют, - отметил Миллер. - Думаю, они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках". Он подразумевал экономическую ситуацию в РФ.

"У них все хорошо [в профессиональном плане], они используют много концепций нерегулярных боевых действий, информацию", - добавил он, не пояснив, что конкретно имеет в виду. При этом Миллер подчеркнул, что США "должны избавиться от мышления [времен] холодной войны".

Власти США при президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны. Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны, новая стратегия сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.