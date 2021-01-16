Сенатор сообщил, что участники беспорядков планировали похитить и, возможно, убить Пенса

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Участники беспорядков, которые ворвались 6 января в Капитолий, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента Майкла Пенса, который председательствовал на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Такое мнение выразил в пятницу в распространенном письменном заявлении сенатор Бен Сасс (республиканец от штата Небраска).

"Каждый американец должен понимать, что министерство юстиции только что обнародовало: у следователей есть веские доказательства того, что некоторые из участников беспорядков, ворвавшихся в Капитолий Соединенных Штатов, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента, - считает законодатель. - Эти люди не были пьяницами, которые начали хулиганить. Они были террористами, атаковавшими предусмотренную конституцией передачу власти в этой стране".

По мнению Сасса, который критиковал президента США Дональда Трампа за отказ признать результаты выборов, в данный момент участники беспорядков "пытаются отмыться", и американцы не должны соглашаться с тем, что нападение стало результатом действий "нескольких плохих парней".

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что, по мнению властей, участники беспорядков намеревались "схватить и убить выборных должностных лиц" США. По сведениям AP, такое утверждение содержится в ходатайстве прокуроров, направленном в четверг в суд в рамках одного из открытых после беспорядков дел. Прокуроры заявляют, что в зале заседаний в Конгрессе житель Аризоны Джейкоб Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес Пенса. "Это вопрос времени, справедливость наступает", - говорилось в послании. Как отмечает газета The Washington Post, некоторые участники беспорядков призывали "повесить Майкла Пенса".

Однако в пятницу исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что власти Вашингтона не обладают прямыми доказательствами того, что участники беспорядков планировали убийства. Он пояснил, что столичная прокуратура ведет расследования в связи с беспорядками, однако многие прибыли в Вашингтон 6 января из других частей страны, а после беспорядков вернулись домой. В связи с этим активную помощь столичным правоохранителям оказывают коллеги из других городов страны.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.