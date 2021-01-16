Около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США перебросят в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США будут переброшены в американскую столицу в связи с обеспечением безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении командующего Национальной гвардии генерала Армии (сухопутных войск) США Дэниела Хокансона.

"Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента", - отметил он, добавив, что военнослужащие будут помогать Секретной службе США, отвечающей за безопасность на мероприятии.

Хокансон пояснил, что военнослужащие, отправленные из всех 50 штатов, "будут размещены вокруг города для защиты столицы страны". Как ранее сообщили в Пентагоне, многие из них будут вооружены. Генерал подчеркнул, что в город на данный момент прибыли около 7 тыс. представителей Нацгвардии. Ранее сообщалось, что в столицу будут переброшены 20 тыс. военнослужащих.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.