КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Посольство США на Украине сообщило о доставке в страну 20 бронемобилей "Хамви", а также более 80 лодок, которые поступят в ее вооруженные силы.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций, а также 84 лодок для Военно-морских сил в рамках инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

В то же время посольство не предоставило каких-либо подробностей о доставленной военной технике.

По данным украинских СМИ, в 2015 году страна получила первую партию из 100 американских бронемобилей "Хамви". В 2017 году США отправили для украинской армии еще 40 таких машин. Автомобиль обладает высокой проходимостью, подходит для воздушных перебросок и десантирования с парашютом.