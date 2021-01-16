Байден намерен в течение месяца после инаугурации создать 100 новых центров вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден намерен к концу первого месяца после инаугурации, намеченной на 20 января, организовать при поддержке федеральных властей работу по всей стране 100 новых центров по вакцинации населения. Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"В первый же день на посту президента я распоряжусь о том, чтобы Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям начало создавать эти центры. К концу первого месяца на посту президента у нас будет 100 поддерживаемых федеральными властями центров по всей стране. В них в итоге вакцинируют миллионы людей", - сказал демократ. Он отметил, что уже были проведены "продуктивные консультации" на эту тему с представителями местных властей.

По словам избранного президента, в течение первого месяца его пребывания у власти начнут работу "мобильные клиники". Они, в частности, будут обслуживать население в удаленных районах США, небольших городах. Байден обещал, что "сети аптек по всей стране будут в полной мере активизированы" для вакцинации населения. Демократ отметил, что по-прежнему намерен в течение 100 дней после инаугурации создать условия для того, чтобы в стране сделали не менее 100 млн прививок от коронавируса.

Байден в очередной раз обещал задействовать с этой целью закон военного времени для быстрого производства и распространения вакцины. "Мы уже выявили поставщиков. Мы готовы работать с ними", - пояснил демократ. Данный закон позволяет президенту увеличивать объемы производства определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности.

Демократ в конце декабря 2020 года заявил, что администрация действующего американского лидера Дональда Трампа распространяет вакцину от нового коронавируса в стране значительно медленнее, чем планировалось ранее. Как подчеркивал демократ, если указанный план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы". Он отмечал, что ситуация с распространением коронавируса в США, вероятнее всего, улучшится только в марте текущего года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено около 23,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 390,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.