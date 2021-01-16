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Байден заявил, что уверен в своей безопасности в свете предстоящей инаугурации

Его инаугурация запланирована на 20 января
Джозеф Байден AP Photo/Susan Walsh
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Джозеф Байден
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден не сомневается в том, что его безопасность обеспечивают надлежащим образом перед предстоящей инаугурацией. Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

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"Да", - ответил демократ на вопрос о том, есть ли у него такая уверенность, несмотря на наличие информации о возможных угрозах. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Ранее демократы утверждали, что ее могут попытаться сорвать лица, выступающие в поддержку действующего президента Дональда Трампа. 6 января его сторонники ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал Байден.

Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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