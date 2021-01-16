Франция сожалеет о решении России начать выход из Договора по открытому небу

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Франция сожалеет о решении России начать процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Об этом заявили в пресс-службе МИД Франции в ночь на субботу.

"Франция выражает сожаление в связи с объявлением России о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Во французском МИД обратили внимание и на тот факт, что данное решение принято спустя лишь несколько месяцев после четвертой конференции стран-участниц, на которой Россия вместе с остальными "подтвердила свою приверженность договору и полному соблюдению его положений".

"Франция вместе со многими европейскими партнерами недавно предложила углубить эти обмены мнениями по связанными с реализацией договора вопросами, которые были подняты Российской Федерацией. Мы сожалеем о том, что Российская Федерация не пожелала участвовать в этом диалоге и теперь решает выйти из этого договора", - констатировал представитель МИД. "Мы надеемся, что Российская Федерация пересмотрит свое решение", - заключил представитель внешнеполитического ведомства.

В пятницу МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США.