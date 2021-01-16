Трамп получил высшую награду Марокко за вклад в нормализацию между королевством и Израилем

РАБАТ, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил в пятницу высшую награду Марокко - Орден Мухаммеда (Уиссам Аль Мухаммед) - за вклад в нормализацию отношений между североафриканским королевством и Израилем. Об этом сообщил информационный портал Le Desk.

Орден был вручен Трампу в Овальном кабинете Белого дома послом Марокко в США принцессой Лаллой Джумалой Аляуи. Пресса на церемонию допущена не была. Орден Мухаммеда вручается только главам государств.

10 декабря 2020 года Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. Американский лидер назвал это событие историческим прорывом и огромным достижением для мира на Ближнем Востоке.

22 декабря в Рабате власти Марокко, США и Израиля подписали Совместную декларацию. В ней, в частности, подтверждалось намерение "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".